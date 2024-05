Con menos de un mes en el cargo, alcalde de San José recibe aumento salarial

Diego Miranda asumió como alcalde de San José hace menos de un mes, y ya recibió su primer aumento salarial (ver nota de Telenoticias en el video adjunto).

El Concejo de la alcaldía josefina acordó incrementar la remuneración en 175 mil colones mensuales, para un total de cinco millones setecientos cuarenta mil colones.

Sin embargo, desde el Servicio Civil rechazaron totalmente las declaraciones e informaron que no han emitido ningún comunicado para que se incremente el salario del alcalde y la vicealcaldesa, esto debido a que ese gobierno local no se encuentra sujeto a su regulación.

Además, indican que el salario más alto del sector público debe ser de quien ostente la Presidencia de la República, por cinco millones seiscientos sesenta y cinco mil colones, es decir, menos de lo que ganaría el alcalde.

“No es un aumento, sino una recalificación; por transparencia y porque yo no vine a la municipalidad a enriquecerme, estamos haciendo una consulta al Concejo Municipal de la Alcaldía y a la Contraloría General de la República a ver si procede o no lo que se planteó y la modificación, y si no fuera así, nosotros no tenemos ningún problema en rectificar", agregó Miranda.