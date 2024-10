Con marcha en San José, trabajadores demandan pago de deuda de Gobierno con CCSS

Algunos cientos de funcionarios en huelga exigieron al Gobierno de la República, la mañana de este jueves, el pago de la millonaria deuda que mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Lo anterior, en una marcha poco nutrida que salió pasadas las 10 a. m. del Parque Central de San José y que tomó la Avenida Segunda, en un recorrido hasta la sede de la institución administradora de los hospitales públicos del país, donde harán un pliego de peticiones.

La vocera señaló que en el movimiento están concentrados funcionarios de los hospitales y clínicas de la capital; sin embargo, aseguró que cuentan con reportes de importantes concentraciones en centros médicos regionales, como en Cartago, Alajuela y Limón.

“El apoyo del personal en distintas localidades, regiones rurales y el casco urbano ha sido masivo de parte de todos los funcionarios conscientes de que a la Caja hay que defenderla. La Caja es exitosa a nivel internacional, pero par dar el servicio, se requiere del recurso humano de la mejor calidad y suficiente.

“En esta administración no hemos tenido la mejor disposición para escuchar las demandas de los trabajadores para mejores condiciones laborales y que se creen las plazas que son necesarias. En realidad estamos en una situación por la cual tuvimos que llegar a esto hoy. Que nos disculpen los asegurados, que nosotros como médicos tenemos en el corazón el deber, pero primero hay que defender a la Caja. Si no es así, no nos escuchan”, expuso por su lado la secretaria general de la Asociación Costarricense de Directores Médicos (Acodimed), Esmeralda Bonilla.