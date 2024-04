Con guardias suspendidas, CCSS estudia peticiones de especialistas en sesión confidencial

En medio de la suspensión de guardias, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estudia cinco peticiones, laborales y salariales, que los médicos especialistas pusieron sobre la mesa en la última reunión de este lunes.​

El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) se sentaron durante la tarde con gerentes de la institución para tratar de lograr un acuerdo que le ponga fin al movimiento, iniciado este lunes a las 4 p. m.

Estas propuestas deberán ser validadas por la Junta Directiva de la institución, durante la noche de este lunes, en una sesión confidencial. La CCSS no reveló cuáles son los puntos en discusión.

La mesa de diálogo entre las gerencias de la CCSS y el Siname se extendió por varias horas en las instalaciones de la asociación gremial, en Rohrmoser de Pavas, San José.



Este nuevo encuentro llega luego de que el sindicato anunciara, la semana pasada, que no accedería a nuevas reuniones hasta que su comitiva fuera recibida por la Junta Directiva. De hecho, recién el domingo, el Sindicato de Especialistas citó a la cúpula de la Caja para esta mañana, pero esa instancia no se presentó. Horas más tarde, se confirmó la reunión, pero con las gerencias.

"Avanzamos lo que no habíamos avanzado en casi un año; pero estamos apenas construyendo acuerdos. Llegamos a una primera etapa de acuerdos; pero, desafortunadamente, el cuerpo gerencial no tiene esa capacidad de decisión: ellos llevan las negociaciones a la Junta Directiva, para ver si estos avances son autorizados. Ojo a la burocracia tan terrible que tenemos a nivel nacional. No tenemos ni un solo acuerdo en firme.

Lo que se ha negociado hasta el momento no es de satisfacción total de las partes, al menos de la parte del Siname. Así las cosas, continuamos en el mismo punto muerto", detalló el doctor Mario Quesada, representante sindical de los especialistas.