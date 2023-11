Con exhibición fotográfica piden liberación de rehenes en Israel

Para el diputado Feinzaig, “es fundamental seguir hablando de este tema y dando testimonios, para darles voz a los más de 1.200 muertos, a los más de 240 secuestrados de los que no se sabe prácticamente nada, a los más de 200 mil desplazados internos en Israel producto de esta guerra. Y también, por supuesto, darles voz a las víctimas palestinas de una guerra que Israel no quería, que Israel no empezó y que a todas luces no esperaba".