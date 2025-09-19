Con escasez de agua: así combaten incendio en Cartago

El cuerpo de Bomberos está enfrentando graves problemas de agua para poder atender el incendio en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago.

Según la institución, no hay caudal suficiente del valioso líquido para poder atender el incidente, por lo que al ser las 9:45 a. m. solicitaron el traslado de dos unidades cisternas extra desde San José para poder ayudar a la Unidad Cisterna de Cartago.

Pasadas las 10:00 a. m., Bomberos informó que las unidades estaban pasando el peaje en la autopista Florencio del Castillo, es decir, todavía resta cerca de 15 kilómetros más de camino para llegar al lugar.

Durante la emergencia, los rescatistas lograron sacar a tres personas de la estructura. Según José Brown, socorrista de la Cruz Roja, ninguna de las personas tenía quemaduras, sin embargo, fueron atendidos por inhalación de humo junto a una cuarta persona.

Once unidades de bomberos están el sitio para atender la emergencia.





El alcalde de Paraíso, Michael Álvarez, aseguró a Teletica.com que en la zona hay tres hidrantes disponibles, sin embargo, la cantidad de agua que llega a esta hora no es suficiente para atender la emergencia.

"En la zona sí hay agua, pero es insuficiente para atender un incendio de más de 800 metros cuadrados", afirmó el alcalde a este medio.

El cuerpo de bomberos confirmó que empresas de la zona que tienen plantas de producción aledañas están poniendo a disposición sus tanques de agua para que, de ser necesario, puedan utilizar el recurso para atender la emergencia.