Con el llamado a servir: 7 nuevos sacerdotes se ordenaron en Arquidiócesis de San José

Mariano José, Yogel Narciso, José Joaquín, Nelson Antonio, Ignacio Martín, Joel y Pablo Daniel. Ellos son los siete nuevos sacerdotes que se ordenaron en la Arquidiócesis de San José este 8 de diciembre.

“Siempre el cumplimiento de la promesa de Dios, de sembrar pastores según su corazón, es algo que no merece ningún hombre en este mundo, pero que el Señor regala por pura misericordia y amor a la humanidad que gracias a nuestras manos se haga presente Jesucristo y su gracia es una gran ayuda, es lo mejor que puede recibir un ser humano”, explicó Ignacio Mora, nuevo sacerdote.

“Más que una escogencia es un llamado de Dios que, en medio de mi historia, fui descubriendo como él me llamaba de una manera particular, pues en medio de dificultades y limitaciones pues he ido respondiéndole y aquí estamos los que quisimos decirle sí para servirle de una manera concreta como sacerdotes de la iglesia”, agregó José Joaquín Solano, nuevo padre.

Los nuevos sacerdotes son muy jóvenes, tienen entre 29 y 34 años, y un corazón entregado al servicio de Dios.

Durante los últimos 9 años pasaron preparándose para servir a Dios, en diferentes parroquias del país.

“Significa, igual que siempre, entregar la vida y hoy, de manera más concreta, dando testimonio de la alegría que significa seguir a Cristo, entregando todo, sirviendo a los hermanos, a los más necesitados, hoy que hay tanta necesidad también”, agregó Solano.

“Fueron nueve años, más el año de diaconado, en realidad 10, es igual, la promesa cumplida de Dios que se acerca a mí, que me ve con ojos de misericordia, con ojos de amor y me pone en mis manos algo que me sobrepasa, pero yo agradezco mucho toda la formación que me ha dado”, destacó Mora.

La pandemia no detuvo la preparación de los nuevos sacerdotes en la Iglesia Católica.

“Por supuesto que la pandemia no ha detenido la vida de la iglesia, porque la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, siempre ha seguido adelante, aunque su acción exterior no se haya manifestado, pero la acción del Espíritu ahí está”, destacó monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José.

El 8 de diciembre de cada año es para muchos sacerdotes como un día de cumpleaños. Celebran su aniversario, pues cientos se han ordenado en esta fecha en la arquidiócesis.