“Con el corazón destrozado”: tragedia en carretera enluta a candidato a diputado del partido Pueblo Soberano

Un accidente de tránsito cobró la vida de Ezequiel Siezar Mora, de 25 años, hijo del candidato a diputado del partido Pueblo Soberano, Daniel Siezar Cárdenas, durante la madrugada de este sábado en Bagaces, en medio del actual proceso electoral.

La noticia fue confirmada por el propio candidato a través de un mensaje en el que expresó su dolor.

“Con el corazón destrozado les confirmo que he perdido a mi único hijo varón en un accidente de tránsito. Les agradezco sus muestras de cariño y solidaridad”, manifestó Siezar.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., en el sector conocido como El Salto, en Bagaces.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven se desplazaba en motocicleta en sentido Bagaces–Liberia cuando, por causas que aún se mantienen bajo investigación, aparentemente colisionó contra unas piedras ubicadas en la vía.

A raíz del impacto, Siezar fue proyectado varios metros y falleció en el lugar.

Daniel Siezar Cárdenas es candidato a diputado por la provincia de Guanacaste por el partido Pueblo Soberano. La agrupación política expresó su solidaridad con el aspirante legislativo y su familia, tras el accidente.

“Nos solidarizamos elevando nuestras oraciones para que Dios les dé consuelo en este momento de profundo dolor”, señaló el partido en una publicación.

Esta tragedia se suma a la registrada el pasado 24 de octubre de 2025, cuando un accidente de tránsito cobró la vida de Ericka Benavides, asesora del diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, mientras se dirigían a una entrevista en San Carlos, en el contexto de la campaña electoral.