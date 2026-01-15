Con cuidados intensivos, cría de manatí lucha por sobrevivir en centro de rescate

Una cría de manatí rescatada tras encallar en Limón permanece bajo monitoreo permanente mientras especialistas trabajan en su estabilización y adaptación a un entorno controlado.



La hembra, de aproximadamente 1,30 metros de longitud, fue encontrada durante la mañana del lunes 5 de enero en la playa de Tortuguero.

El hallazgo activó un protocolo de atención interinstitucional para resguardar al animal, que se encontraba separado de su madre, y trasladarlo a un centro especializado.



Actualmente, la cría se mantiene en condición crítica, aunque estable, bajo vigilancia continua las 24 horas del día por parte del equipo veterinario y de manejo del Centro de Rescate Animal Zoave.



La médica veterinaria del centro, Isabel Hagnauer, detalló que “seguimos mejorando para el bienestar del bebé de manatí que recibimos hace una semana, seguimos enseñándole a tomar leche del chupón, una fórmula especial que ella está recibiendo según recomendaciones internacionales”.



Hagnauer explicó que el manejo del entorno es un aspecto clave del proceso de recuperación.

“También estamos trabajando en la calidad del agua en la que ella se mantiene, tiene muchos requisitos porque tiene que mantenerse temperada a cierta temperatura, también es importante la calidad de esa agua y qué tan limpia está, por eso hacemos mediciones de la calidad del agua y filtrados para asegurarnos que está recibiendo los mejores cuidados”, señaló Hagnauer.

Declaraciones de Isabel Hagnauer:

De acuerdo con el Zoave, las primeras cuatro semanas posteriores al rescate representan un periodo determinante para la evolución del caso. Durante esta etapa, el manejo se enfoca prioritariamente en la estabilización clínica, el soporte nutricional adecuado y el control de las condiciones ambientales, factores esenciales en especies acuáticas neonatas o juveniles.



El proceso de atención requiere observación constante del comportamiento, la respuesta a la alimentación y la adaptación al entorno controlado, ya que cualquier desbalance durante esta fase temprana puede comprometer la evolución de la cría.

