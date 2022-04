Con cadena humana, serenata y muchos aplausos, alumnos agradecen labor de la 'profe' Rocío

Una cadena humana, lluvia de aplausos, música y lágrimas: así fue como el Liceo Unesco, en Pérez Zeledón, despidió con los más altos honores a María del Rocío Calderón Fernández, mejor conocida como la “profe Rocío”, quien se acogió a su pensión, el pasado 1° de abril.

Ella tenía 32 años de ejercer como docente de Música, 26 de esos en el colegio pezeteño.​

“Para que un docente sea querido es porque se trata de una persona que hace un trabajo de vocación. Ella ama lo que hace, es de esos profesionales que siempre dan una milla más: para ellos no hay horarios, no hay días libres, no hay descansos, son personas que cuando deben entregarse a un proyecto o representar a la institución, siempre están al frente, siempre dan algo más.

“Eso lo ve el estudiante y el estudiante es una hoja en blanco que se modela de acuerdo con el docente, es ahí que los mismos estudiantes la quieren. Igual con el personal docente, una persona muy identificada, muy de familia, muy estimada por los compañeros”, explicó Roger Rojas, director del centro educativo, a Teletica.com.

La profesora pensionada relató que ese día ella fue invitada a un concierto de la Sinfónica Nacional en el centro educativo, pero jamás se imaginó la gran sorpresa que le tenían, incluso, casi se desmaya de la emoción.

“Cuando la Sinfónica estaba tocando las piezas, en determinado momento me dedican una, eso fue un lujo para mí. Cuando termina, mis compañeros me alistan un homenaje.​

“Luego me piden que haga abandono del gimnasio y, cuando yo salgo, me están esperando los estudiantes, yo tenía muchos grupos artísticos, un grupo de ellos comienza a tocar cuando yo salgo y, de repente, veo ese montón de estudiantes en fila por donde yo pasaba, de verdad me quería caer de la emoción, era algo que no me esperaba. Lloré todo el camino hasta terminar de recorrer todos los pasillos del colegio que tanto amo”, relató la educadora a este medio.

Idea de la despedida

Los profesores y la comunidad estudiantil se organizaron para realizar el homenaje, que tenía una serenata incluida.

“La idea fue de los mismos profesores, venimos saliendo de situaciones difíciles. Lastimosamente, por la pandemia, no pudimos hacerles una despedida a otros profesores que también se pensionaron, hacerles una dedicatoria porque estábamos en modo virtual, pero al irse Rocío fue para nosotros muy significativo porque ya el calor humano regresa de nuevo y los compañeros se unieron para coordinar una despedida, de inmediato los estudiantes se apuntaron.

“Los músicos fueron los mismos estudiantes, todos ordenados en dos líneas, todo fue sorpresa para ella, y aprovechamos el espacio de que la Sinfónica escogió el colegio para un concierto, por lo que todo coincidió de manera perfecta, parte de los integrantes de la Sinfónica habían sido compañeros y amigos de Rocío y hasta le dedicaron una pieza. Los que creen en el poder de la atracción, todo se confabuló para que fuera el momento oportuno”, agregó el director.

Una "profe" muy querida

Egresada de la Universidad Nacional, Rocío Calderón llegó a Pérez Zeledón buscando talento joven. De acuerdo con la profesional, el secreto está en compartir los dones con los demás y enseñar con amor.

“Yo pienso que cuando tenemos un talento no es para nosotros, sino que es para compartirlo y multiplicarlo, ahí es cuando entendemos bien cuál es nuestra misión en la vida.

“La misión de ser educador con tantos chicos y chicas es hacer que sus vidas sean mejores, no solo prepararlos artísticamente, sino con valores y ese sentido de que cada vez pueden ser mejores personas, yo siempre agradezco tener esa oportunidad de poder compartir y aprender de ellos”, dijo.

Además, la "profe" considera que “todo ser humano debe incursionar en la música, tal vez no para desarrollarla de manera profesional; pero si cada día le agrega algo más interesante al descubrir la música, ejecutarla, cantar”.

El video, subido al sitio oficial del colegio, ya cuenta con más de 21.000 reproducciones; incluso, en los comentarios, los usuarios dejan ver el cariño que le tienen a la educadora.

“Merecidas lágrimas en mis ojos a tan bella despedida, a quien merece tanto, persona maravillosa y con una humildad extraordinaria, Dios la continúe bendiciendo doña Rocío, mereces demasiado por tu gran corazón y entrega a este cantón y a tantas personas y jóvenes que nos diste la magia de tu brillo”, escribió Fanny Rodríguez Delgado.

“Hermoso homenaje a quien dio alma, vida y corazón a sus estudiantes. Gracias a Dios aún hay jefes y estudiantes que valoran la gran labor que realiza una dentro de las aulas”, posteó Melina Artavia Bastos.

“Una despedida de lujo, como se la merece. ¡Qué disfrute mucho su nueva etapa!”, fueron los deseos de Patricia Vargas Chacón.

“Se lo merece, que hermosa despedida. Sembró y hoy recoge los frutos. Una mujer luchadora bajo cualquier circunstancia, una linda amistad de años que el Señor la proteja. Su humildad, su carisma dejan una huella”, agregó Noily Barrantes.

Secreto para ser un buen educador

El Colegio Unesco tiene alrededor de 1.300 estudiantes, pero su directiva asegura que han llegado a tener 1.700. La "profe" Rocío da la clave para ser un buen educador, sin importar la cantidad de alumnos.

“Entenderlo como una misión, no como un trabajo, yo les decía a los chicos 'me voy porque ya el MEP dice que debo irme, pero yo siento que puedo dar mucho más'.

“Hasta el último minuto que di clases lo di como el primer día, sabiendo que cada espacio que yo podía tener frente a mis estudiantes era un espacio de crecimiento para apoyarlos, entonces el secreto está en entender que es una misión y más aún entender que no estamos trabajando con un número de estudiantes.

“Es decir, yo tenía cerca de 400, pero cada uno de ellos es un ser especial, único y se debe ver de esa manera, con sus talentos, con sus habilidades, a veces incluso con sus situaciones personales, y ver qué puedo hacer yo para ayudarlos a mejorar”, destacó la homenajeada.

A las nuevas generaciones de educadores

La ahora pensionada compartió el secreto que deben seguir los futuros maestros.

“En este momento, tenemos una situación laboral que tal vez no es tan favorable, yo les digo que, a pesar de esas condiciones no sean las más adecuadas, aunque tengamos una sociedad que cada día está un poco más necesitada, por eso no debemos dejarnos llevar por las cosas negativas, tenemos una misión muy importante, el educador tiene la gran oportunidad de transformar vidas, de enseñar a otros a ayudar también.

“Cada uno de nosotros tiene algo que dar, un talento especial y si no lo damos estamos permitiendo que ese momento se pase y no vamos a descubrir los resultados positivos de esa misión, muchos resultados no los vemos en el momento, no lo entendemos, pero a futuro lo veremos y comprenderemos”, razonó.

Esta madre de tres hijos, quienes también heredaron el arte y la música, admitió que no se va a quedar relajada y que, por lo contrario, ahora que está pensionada va a seguir trabajando, pero en otros proyectos.



“Tengo muchos planes por seguir haciendo, entre ellos dedicarme más a aprender y componer, quiero aprender idiomas y quiero tener mi propia academia, yo creo que yo no voy a parar, desarrollo muchos proyectos personales también, trabajo muchas áreas cultural, mientras me den las fuerzas, ahí estaré.

“Mi corazón no cesa de agradecimiento, con los chicos, las chicas, los compañeros, profesores, y el Liceo Unesco”, concluyó la "profe" Rocío.