Con 70 años se graduó de Historia en la UCR: "El adulto mayor vale bastante”

Don Carlos Manuel Alvarado cumple 70 años esta semana, ya se pensionó y hace pocos días se graduó como bachiller en Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Antes de jubilarse, empezó a analizar qué quería hacer tras este importante paso. Para él no era una opción quedarse en su casa viendo televisión todo el día: quería aprovechar el tiempo.

Tan solo una semana después de dejar en firme su pensión, regresó a la que fue su casa de enseñanza a partir de 1969, cuando ingresó a estudiar Ingeniería Mecánica, carrera de la que se graduó en 1974.

"Había trabajado 40 y resto de años en empresa privada con un régimen de trabajo bastante duro y no quería perder ese ritmo", comentó a Teletica.com.

“Quería algo que fuera un hobby, algo diferente que me distrajera y me llenara un poco más, pero no regresar a la Ingeniería, ya había sido tiempo suficiente de ejercer esa profesión”, añadió.



Estaba entre Antropología, Sociología e Historia, pero se decidió por esta última opción.

Parte de ese camino para ingresar de nuevo a la UCR implicó buscar su examen de admisión. Sin embargo, fue un poco más complejo puesto que los exámenes estaban digitalizados a partir de 1975 y don Carlos lo realizó en el 69.

"Tuvieron que ir a buscar mi examen de admisión y convalidar a ver cuánto era la nota. Participé como alumno de primer ingreso a Historia y al tiempo me llamaron para decirme que me habían admitido”, contó.

Ingresó en el 2014 a una vida universitaria muy diferente a la que recordaba de su juventud. Siempre se enfocó en disfrutar su aprendizaje, no tenía preocupaciones académicas ni prisa por terminar.

“Yo quería disfrutar la universidad y no que la universidad me disfrutara a mí. Llevaba dos o tres materias (...) De un momento a otro, me dijeron los compañeros que me quedaban seis materias”, añadió.

Muchas veces fue el mayor de la clase, tomando en cuenta al profesor. Según cuenta, para muchos era "el roco que estudiaba Historia".

Por esta misma razón, le pasó más de una anécdota.

“Los primeros años yo entraba a la clase y la gente volteaba a ver al pizarrón porque ya había entrado el profesor, pero era yo el que estaba entrando y me sentaba en un pupitre porque era el compañero de ellos”, dijo don Carlos.

Ahora asegura que ha recibido varios correos de viejos compañeros, quienes le agradecen y están muy felices por él.

El adulto mayor también dejó un mensaje muy importante para las nuevas generaciones que desean estudiar.

"Para el joven que en algún momento no pudo ingresar a la universidad, que no pierda ese horizonte, que siga intentando, un título y más de la UCR es un cheque. Es su futuro, es su porvenir”, dijo.

Mientras que a las personas ya mayores les insta a no dejar que los jóvenes los crean inútiles, y resalten el valor que tienen.

“Creo que el adulto mayor todavía vale bastante”, concluyó.