Con 24 años, un hijo y dos hermanos adolescentes, Johanna enfrenta un diagnóstico de cáncer

El tiempo es el peor enemigo para Johanna Gómez Chaves, su hijo de dos años y sus dos hermanos adolescentes, quienes viven en el lugar conocido como La Cochea en San Josecito de Alajuelita.

Esta joven de 24 años lucha desde hace más de un año contra un cáncer de cérvix que en pocos meses se extendió a los pulmones, el cerebro y otras partes del cuerpo.

“En enero me hicieron un TAC, en marzo fui a ver los resultados y tengo metástasis en los pulmones. Hace poco me hicieron otro y tengo en la cadera, en el cerebro -que es el más reciente- y en la vejiga también. Es un proceso muy duro”, contó.

Los médicos aseguran que su enfermedad no tiene cura; lo que recibe es un tratamiento paliativo.

Johanna, además, enfrenta una durísima situación económica, ya que no puede trabajar. Vela por su bebé y por sus dos hermanos de 15 y 17 años.

Cuando su madre los abandonó, ella se hizo cargo de los menores de edad para que el PANI no los enviara a un albergue y el padre, quien es alcohólico, tampoco los ayuda.

Los Gómez Chaves comparten una pequeña casa que, además de estar en malas condiciones, es inadecuada para la salud de Johanna. Como si eso fuera poco, la vivienda está a la orilla de un río que, con cada crecida, amenaza con inundarlos.

“Lo que más me preocupa es irme y que ellos se queden en esta casa, que ellos no tengan donde vivir. No sé que va a pasar con ellos, el papá del bebé dice que se hace responsable, pero mis dos hermanos no sé que va a pasar. No me gustaría que se separaran porque siempre han estado juntos”, dijo.