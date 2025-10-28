Comunidades inundadas por desbordamiento de ríos en Santa Cruz

El Llano y Portegolpe de Santa Cruz amanecieron inundadas, producto de las fuertes lluvias ocurridas durante este martes.

La Cruz Roja Costarricense (CRC) informó que trasladó unidades de los comités auxiliares de ese cantón guanacasteco, así como de los pueblos cercanos de Filadelfia y Belén de Carrillo, para atender 64 incidentes por anegación.

Entre los eventos, destacan también solicitudes de evacuación y rescate tanto de niños como de adultos mayores.

Precisamente, debido a esta situación, se tuvieron que habilitar una serie de albergues temporales. De momento, se desconoce la cantidad de personas trasladadas, de alojamientos abiertos y las ubicaciones de estos.

Santa Cruz se encuentra en una de las zonas sobre las cuales la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) había emitido una alerta naranja, al igual que toda la vertiente del Pacífico, debido a la influencia indirecta del poderoso huracán Melissa, que avanza por el Caribe y se espera azote Jamaica este martes.

El Valle Central y la Zona Norte se mantienen bajo advertencia amarilla, mientras que el Caribe en alerta verde. Se espera que las intensas precipitaciones se prolonguen hasta el miércoles.