Comunidad china celebra su Año Nuevo con gran fiesta en San José

La comunidad china en Costa Rica celebró este sábado su Año Nuevo con una gran fiesta en el Barrio Chino de San José.

Decenas de personas se reunieron para disfrutar de conciertos, actos culturales y ventas de comidas típicas, en un ambiente lleno de tradición y alegría.

Este 2026 corresponde al “Año del Caballo de Fuego”, símbolo de energía, constancia, trabajo y movimiento, según la tradición china.

El evento se consolidó como una de las actividades culturales más esperadas en la capital, reforzando los lazos de integración y diversidad que caracterizan a la comunidad china en el país.