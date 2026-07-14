¿Compró el Gordito? JPS reporta cinco fracciones ganadoras sin cobrar

A pocos días del sorteo del Gordito de Medio Año, la Junta de Protección Social (JPS) informó que todavía permanecen sin reclamar cinco fracciones premiadas, por lo que hizo un llamado a los jugadores para revisar cuidadosamente sus billetes.

Según detalló la institución, los premios pendientes corresponden a una fracción del premio mayor y cuatro pedacitos del segundo premio.

Se trata específicamente del número 79 con la serie 139, correspondiente al premio mayor, y del número 24 con la serie 135, ganador del segundo premio.

Las personas que posean alguna de estas fracciones cuentan con un plazo de 60 días naturales para hacer efectivo el cobro. En este caso, la fecha límite para reclamar los premios vence el próximo 23 de setiembre.

Mientras tanto, la JPS confirmó que ya canceló el 100% del tercer premio, así como la mayoría de los premios principales sorteados.

Entre quienes ya cobraron sus ganancias destaca una mujer vecina de San José, de entre 51 y 55 años, quien compró dos fracciones del premio mayor en un comercio ubicado en las cercanías del Parque de La Paz, siguiendo la recomendación de un familiar.

La afortunada, que recibió ₡100 millones, indicó que utilizará el dinero para fortalecer sus ahorros personales y realizar obras de caridad.

La Junta de Protección Social reiteró el llamado a la población para revisar sus fracciones y verificar si poseen alguno de los premios aún pendientes de reclamar, antes de que expire el plazo establecido por la ley.