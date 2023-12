Compras navideñas:¿Qué deben saber los consumidores acerca de las garantías?

Lo primero es saber cuándo puede reclamarse una garantía. Según explica Cinthya Zapata, directora de Apoyo al Consumidor del MEIC, la garantía puede hacerse efectiva cuando el artículo no cumple con las características, naturaleza o condiciones bajo las cuales fue adquirido. “Por ejemplo, si una olla arrocera no funciona correctamente, el consumidor tiene derecho a presentar un reclamo en garantía” explica.

Ahora, ¿cuándo se puede proceder a la reparación? Cuando la reparación no implique un menoscabo, no vaya a depreciar el artículo explica Zapata. “Por ejemplo, que usted que cuando se abre un artículo, el artículo pierde sus condiciones originales. Entonces, siempre y cuando no pierda las condiciones originales o no implique una depreciación o no implique, digamos, una alteración del producto, esta reparación es posible”.