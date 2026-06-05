Comprar casa se vuelve cada vez más difícil para la clase media en Costa Rica
Según datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, solo un 14% de la oferta de vivienda nueva está al alcance de este segmento de la población.
Adquirir una vivienda propia se ha convertido en uno de los mayores retos para la clase media costarricense, en un contexto donde el acceso al crédito y la oferta disponible no responden a sus posibilidades económicas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el país enfrenta un déficit habitacional cercano a las 150.000 viviendas. Sin embargo, este problema no impacta a todos los sectores por igual.
La clase media enfrenta una doble dificultad: por un lado, no califica para los programas de vivienda social, y por otro, no cuenta con los ingresos necesarios para acceder a los precios del mercado inmobiliario privado.
Según datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), apenas un 14% de la oferta de vivienda nueva está al alcance de este segmento de la población.
El costo de adquirir una vivienda refleja esta brecha. Mientras los bonos de vivienda rondan los ₡31 millones, el precio promedio de una casa en zonas como San José alcanza los $130.000, una diferencia que deja fuera a miles de familias.
A este escenario se suman otros factores que dificultan el acceso a una vivienda, como el alto precio del suelo, el creciente nivel de endeudamiento de los hogares y las limitaciones para acceder a financiamiento.
Especialistas plantean alternativas como el leasing habitacional, un modelo que permitiría a las personas alquilar una vivienda con opción de compra a largo plazo.