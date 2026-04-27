Completó un Ironman, ahora lucha contra el cáncer: Beto Solano necesita $250.000 para sobrevivir

Beto Solano, ingeniero costarricense de 40 años, solicita apoyo económico urgente para acceder a un tratamiento médico que le permita continuar su lucha contra un cáncer gástrico avanzado.

El diagnóstico, confirmado el 15 de noviembre de 2024, cambió radicalmente su vida. La enfermedad, en etapa 4 y con metástasis en el hígado, ha requerido atención constante y ha implicado un fuerte desgaste físico y emocional.

Aunque Beto ha recibido atención en la seguridad social, la rapidez con la que evoluciona su condición lo ha obligado a recurrir también a servicios médicos privados, incluyendo consultas, exámenes especializados y valoraciones que no pueden esperar.

Recientemente, los estudios médicos evidenciaron una progresión del cáncer, lo que llevó a su equipo a buscar nuevas alternativas terapéuticas. Existe un tratamiento que podría brindarle una oportunidad, pero no está disponible en el sistema público en el tiempo que su condición exige.

Ante esta situación, se gestiona su aprobación en la seguridad social, pero el proceso podría tardar meses, un plazo que el paciente no tiene. Por ello, la única opción inmediata es acudir al sector privado, donde los costos son elevados.

El monto estimado necesario ronda los $250.000, cifra que cubriría tratamientos, medicamentos y procedimientos durante los próximos meses. Sin embargo, debido a la complejidad del caso, los requerimientos médicos pueden cambiar constantemente, lo que implica gastos urgentes y continuos.

Cada etapa del tratamiento requiere disponer de miles de dólares en cuestión de días, lo que hace imposible sostener el proceso únicamente con recursos familiares.

Beto es descrito como una persona perseverante, con una fuerte determinación ante los retos. A lo largo de su vida ha destacado por proponerse metas y cumplirlas, incluso completando pruebas físicas exigentes como una maratón y un Ironman.

Actualmente, esa misma actitud es la que lo mantiene en pie frente a la enfermedad. Su familia asegura que mantiene intactas sus ganas de vivir, continuar con sus proyectos y compartir con sus seres queridos.

Ante este panorama, hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar, ya sea mediante donaciones económicas o compartiendo la información, con el fin de ampliar la red de apoyo y darle continuidad a su tratamiento.

¿Quiere ayudar a Beto a seguir luchando? Puede encontrar todos los canales de donación en este enlace.



