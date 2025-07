Compañeros ingresaron más de 75 veces sin autorización al EDUS de auxiliar de Enfermería

Una auxiliar de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha perdido el pelo y el sueño producto de burlas y comentarios inapropiados que sufre de sus compañeros, luego de que estos consultaran sin autorización su Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

Esta funcionaria, de la que Teletica.com se reservará su identidad, ha pasado la mitad de los ocho años que tiene de trabajar en un área de salud del este de San José bajo este tipo de situaciones.

"Llegué hasta el punto del cansancio emocional y empecé con una pérdida progresiva de cabello. Y lo iba reportando, tengo pruebas, tengo todo. Hasta que en un momento yo vi una noticia parecida de una persona que le estaban vulnerando los datos. Entonces, digo yo, eso tiene que ser lo que está sucediendo, porque yo empecé a sospechar y yo decía: ¿por qué me tratan así? ¿Por qué me dicen tanto que estoy loca o que tengo mente de pollo, o que soy Dory o que soy aquí, o por mis faltas de memoria? Mis compañeros a veces ni digitar la preconsulta.

"Porque para ellos yo era lerda y lo que hago yo es tratar bien al paciente, darle una atención integral. Porque mis capacidades cognitivas no están intactas, simplemente tengo problemas de salud graves, por ejemplo, esto que te digo del sueño, que no me deja dormir y paso toda la noche en vela y tengo que trabajar al siguiente día y se me olvidan las cosas. O sea, es producto de eso mismo", narró la demandante.