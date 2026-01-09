¿Cómo un préstamo de ₡100 mil puede convertirse en una deuda de ₡7 millones?

Un crédito “gota a gota” puede transformar un préstamo aparentemente pequeño y manejable de ₡100 mil en una deuda millonaria en cuestión de pocos años.

Cada vez más personas recurren a este tipo de préstamos informales y las consecuencias son cada vez más graves: familias endeudadas, pérdida de bienes y, en algunos casos, incluso muertes relacionadas con la imposibilidad de pagar.

Un estudio de la Universidad Americana advierte que una deuda mínima puede multiplicarse hasta 70 veces bajo este sistema, algo que jamás ocurriría en un crédito formal.

Estos préstamos imponen intereses de hasta un 40% mensual y cobros por mora que no se calculan como porcentaje, sino como montos diarios que pueden oscilar entre ₡2.000 y ₡10.000 por día de atraso. Se aplican desde el primer día, sin períodos de gracia.

“En muchos casos, la persona paga durante meses únicamente intereses. El capital no disminuye y, ante cualquier atraso, la deuda se dispara de forma exponencial”, explicó un académico consultado.

El deterioro financiero ha llegado a tal punto que hoy se observa un agotamiento casi total de los activos de las familias. Casas de empeño reciben desde pantallas y electrodomésticos hasta artículos de bajo valor como cafeteras, ollas freidoras o relojes de fantasía, lo que evidencia el nivel de desesperación económica.

Actualmente, cerca de 880.000 personas presentan mancha crediticia en el sistema financiero formal. Esta condición, sumada al desempleo y la informalidad, las convierte en blanco fácil de los prestamistas informales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Endeudamiento de la Oficina del Consumidor Financiero, un 7,4% de los costarricenses ha recurrido a este tipo de préstamos, lo que equivale a unas 221.000 personas y un movimiento estimado de ₡44.000 millones fuera del sistema regulado.

Las universidades y entidades de apoyo financiero insisten en la importancia de buscar asesoría antes de caer en un crédito informal. “Muchas personas llegan al ‘gota a gota’ por desconocimiento o falta de acompañamiento, y eso es justamente lo que se quiere evitar”, concluyó el estudio.