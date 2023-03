¿Cómo un equipo trabaja con muchas bajas por convocados a La Sele?

22 de marzo de 2023, 10:13 AM

“También depende mucho de los jugadores de la plantilla. Se pueden tener dos por puesto, pero si los que no son habituales no tienen buen rendimiento son un condicionante”, dijo el estratega antes de añadir, “uno apela al profesionalismo de los jugadores, porque el futbol no solo pasa por los entrenadores, pasa por los jugadores también”.