¿Cómo tomó Celso Gamboa el anuncio de su extradición a EE. UU.?

Son las 3:40 p. m. de este martes en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José. A la sala 11 estaba por ingresar el abogado Celso Gamboa, quien en ese momento no sabía que ya se había concedido su extradición a los Estados Unidos.

El exmagistrado y exministro de Seguridad Pública vestía camisa amarilla con ribetes de color rojo y azul, así como chaleco antibalas, mientras estaba rodeado por agentes de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Su mamá Cecilia Sánchez, su hermana Natalia y su hija Jimena estaban sentadas en el espacio designado para el público.



El también exfiscal puso los ojos sobre la segunda y le preguntó si ya habían notificado la resolución. Ella asintió con la cabeza. De inmediato, la decepción se apoderó del rostro de Celso.



Tan solo unos minutos antes, cuando el extraditable fue sacado del lugar, las mismas protagonistas vieron juntas la determinación del juez William Serrano. Lo hicieron abrazadas sobre la computadora que llevaba Natalia. Esa misma que por varias horas refrescó, a fin de confirmar el resultado de algo que se sospechaba desde hacía ya bastante rato.

La defensora salió del recinto junto a su colega, Michael Castillo. Juntos se postraron sobre una banca en el pasillo que comunica de las salas a la Fiscalía de Flagrancia. Juntos se pusieron a revisar el voto 1628-2025, en el que el Tribunal Penal de San José avaló la extradición de su representado a Estados Unidos.

Allá deberá enfrentar un proceso por presunto tráfico internacional de drogas y aparente conspiración. Sin embargo, su entrega a ese país deberá esperar: primero, por la apelación que ya adelantaron los juristas; y segundo, por los casos que Gamboa debe enfrentar.

​