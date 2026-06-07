¿Cómo se traduce en dinero el hecho de que Costa Rica siga siendo un destino verde?

Costa Rica ha logrado convertir su riqueza natural en un motor de desarrollo económico y bienestar social gracias a un modelo turístico sostenible reconocido internacionalmente.

Así lo destacó a Teletica.com Mariana Garita, jefa de Sostenibilidad Turística del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en el marco del mes del ambiente.

Garita recordó que el país tomó decisiones valientes desde finales de los años 70: la creación de la Ley de Parques Nacionales, la protección de más de una cuarta parte del territorio mediante áreas de conservación y la apuesta por energías renovables.

"Estas acciones permitieron recuperar la cobertura boscosa y consolidar un turismo que integra en su ADN la conservación, la innovación y la inclusión", indicó.

Otro punto que destaca el ICT es que, por más de tres décadas, el programa de Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) ha sido una herramienta estratégica para impulsar un turismo responsable, diferenciar negocios y atraer visitantes más conscientes, generando valor y rentabilidad para el sector.

Según datos del Banco Central, en 2025 el turismo generó más de $5.500 millones, equivalente al 8% del PIB nacional.

Garita indicó que la riqueza natural y la conciencia ambiental deben traducirse en experiencias transformadoras para los turistas, dejando una huella positiva en las comunidades.

Además, resaltó que Costa Rica ostenta actualmente la presidencia del Comité de Turismo y Sostenibilidad de ONU Turismo, lo que representa un reto y una oportunidad para seguir innovando y consolidarse como ejemplo mundial.

Finalmente, hizo un llamado a los costarricenses y visitantes a reflexionar y elegir ser turistas responsables en cada región del país, fortaleciendo así el modelo sostenible que distingue a Costa Rica.