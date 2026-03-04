¿Cómo se originó la investigación por el caso de Jeffrey Epstein en Costa Rica?

Colaboró con esta información la periodista Mónica Matarrita.



La apertura de una investigación criolla relacionada con el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein sacudió a Costa Rica el pasado 24 de febrero.

El inicio de la causa 26-000155-0994-PE fue dado a conocer por Teletica.com, pero es hasta ahora que se lograron conocer mayores detalles de esa pesquisa.

"Se ha mencionado en varios medios que Costa Rica figura entre los posibles países en donde se cometió este tipo de delitos. Por eso, en conjunto con la Fiscalía de Género, hemos decidido abrir una investigación. Todavía no hay personas imputadas. "Vamos a pedir incluso la colaboración al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que ellos analicen todas las probanzas, los posibles archivos que tengamos acceso y determinar si existe o si se cometió algún delito en nuestro país y que todavía podamos perseguir penalmente", explicó el fiscal general, Carlo Díaz, en entrevista con este medio.

Precisamente, el jefe del Ministerio Público fue quien instruyó la apertura de la investigación.

Díaz señaló que la decisión se deriva de las menciones del país en los archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la posible comisión de agresiones sexuales contra menores de edad en el territorio nacional.

"A raíz de la reforma que se ha dado en nuestro país en cuanto a la prescripción, todavía, de acuerdo a cálculos preliminares que hemos hecho, podrían existir asuntos, si eventualmente se determina así, que no han prescrito y es por eso que decidimos abrir la investigación", añadió el fiscal general.

Específicamente, el jefe del Ministerio Público hizo alusión a la Ley de Derecho al Tiempo, que el 17 de junio de 2019 introdujo una reforma al Código Penal para ampliar el plazo de prescripción en los casos de agresiones sexuales en perjuicio de menores de edad.

Así, una víctima puede denunciar hechos de este tipo en los 25 años posteriores a que adquiere la mayoría de edad.

Valga recordar que algunos de los casos que han trascendido públicamente de los documentos publicados se dieron entre 1994 y 2005, aunque no se descarta que puedan haber posteriores.