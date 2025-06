¿Cómo se originó el millonario cobro que amenaza con dejar sin agua a Paraíso?

Una millonaria deuda que se arrastra desde 2017 amenaza con dejar sin agua a miles de vecinos de Paraíso de Cartago.

Se trata de una disputa tarifaria entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la municipalidad de ese cantón, que asciende ya a más de ₡3.400 millones, sin contar una factura adicional por casi ₡47 millones que corresponde a abril anterior y que sería la responsable inmediata de la suspensión que estaba prevista para este miércoles.

Pero, ¿de dónde se originan esos montos?

En 1987, las municipalidades de Cartago y Paraíso firmaron un convenio con el AyA para la construcción de infraestructura y el traslado de agua a esos gobiernos locales; estos, a su vez, se convertirían en revendedores del líquido a sus abonados.

En aquel momento, según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se fijó una tarifa de ₡25 por metro cúbico.

En 2017, luego de realizar una fiscalización de ese convenio, la propia autoridad reguladora advirtió a ambos gobiernos locales que debían cobrar las tarifas establecidas para la venta de agua en bloque.

Sin embargo, para 2023 volvió a advertir que tanto esas dos municipalidades, como las de La Unión y Oreamuno, seguían vendiendo el metro cúbico a ₡25, cuando el resto de los abonados del país pagaban ₡305.

Así, en el caso particular de Paraíso, la cifra responde al cobro retroactivo de esos montos dejados de pagar entre 2017 y 2025, específicamente en la diferencia entre la tarifa cobrada a los abonados y pagada al AyA, y los montos establecidos por Aresep, que desde marzo pasado llegan ya ₡378 por metro cúbico.

Este martes, el presidente de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada, insistió en entrevista con Teletica.com que desde que se firmó el convenio en 1987 ni Cartago ni Paraíso pagan al AyA por el agua, es decir, que el traslado es cero, a pesar de que estas sí cobran el líquido a sus usuarios.

"Eso es parte de lo que nosotros decimos que no tiene sentido y no parece justo. No es justo que la municipalidad esté recibiendo un servicio público y que no pague por él. No es justo porque ese no pago implica que todos los costarricenses tendremos que asumir esos montos que la municipalidad no quiere pagar.