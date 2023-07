¿Cómo se le pone precio a la ficha de un futbolista?

Y agregó: "No es lo mismo vender a un jugador a una primera o segunda división, ahí el valor cambia totalmente, la edad del jugador es fundamental".

Parámetros similares compartió Jonathan Dearte de Dearte Sports: "Depende de varios factores como edad, actualidad del futbolista, posición en la que juega, si es de selección o no, a veces es por los pergaminos que tiene, si fue mundialista o no, depende del club donde juega, si es importante en su país o si pelea por no descender".