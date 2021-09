¿Cómo se formó el enorme hueco que se "tragó" un taxi en Alajuela?

El hueco que se "tragó" un taxi, en un residencial de Alajuela, tiene al menos tres metros de profundidad.

El conductor del vehículo de transporte público dejó a una pasajera en su destino y, mientras daba la vuelta, el asfalto colapsó.

¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Lawrence Chacón, coordinador de Alcantarillado Pluvial de la Municipalidad de Alajuela, explicó a Teletica.com una de las posibles causas.



“A ciencia cierta, no le puedo decir cuál fue el problema que originó la ruptura de la tubería, todavía no lo tenemos identificado, inclusive posiblemente no lo logremos identificar. Los vecinos nos dijeron que había una fuga en la tubería del agua potable; pero, como no es un servicio brindado por nosotros, es un poco difícil constatar de que fuera así”, aseguró.



Es decir, una de las hipótesis es que una falla en la tubería habría lavado el material y eso provocó el colapso en la vía.



Declaraciones del taxista afectado:





De momento, la Municipalidad de Alajuela se concentra en limpiar y estabilizar el terreno. Este viernes iniciarán las obras para arreglar el enorme hundimiento.



"El día de mañana estaremos empezando con la instalación de la tubería para reparar el hundimiento. Va a ser algo permanente, es una tubería de concreto y vamos a dejarla lista”, agregó Chacón.



El servicio de agua potable se restableció en la zona desde las 10:30 a. m.