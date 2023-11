¿Cómo puedo diferenciar policías reales de asaltantes disfrazados?

“Si hubiese un vehículo de esos en un retén, ya el ciudadano puede saber que no es la Policía. Lo otro que puede hacer es apostar por la prevención. No viajar de noche, no viajar por lugares solitarios; lógicamente, esa gente va a poner un retén en un lugar solitario, donde no sean detectados fácilmente”, dijo el criminólogo.