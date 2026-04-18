¿Cómo pueden las personas adultas mayores protegerse de las noticias falsas?

Las noticias falsas, los contenidos manipulados y las estafas digitales se han convertido en una amenaza cada vez más frecuente, especialmente para las personas adultas mayores, quienes en muchos casos enfrentan mayores dificultades para distinguir cuándo una publicación es verdadera o engañosa.



Según un estudio de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), el crecimiento en el uso de redes sociales y herramientas de inteligencia artificial ha provocado que muchas personas mayores reaccionen y compartan mensajes de forma inmediata, sin detenerse a comprobar si lo que están viendo ocurrió realmente o si se trata de una manipulación.

De acuerdo con el especialista en TI y ciberseguridad de AGECO, Andrés Gamboa, es fundamental que los adultos mayores entiendan que es vital no creer automáticamente todo lo que aparece en internet y dedicar unos minutos a revisar la información antes de reenviarla.



“Es importante tener malicia indígena, revisar, no creer todo lo que vemos, dudar de lo que es demasiado impactante y de las noticias muy alarmantes”, afirmó Gamboa.

Una de las principales recomendaciones de AGECO es identificar quién está detrás de una publicación. Los expertos sugieren confiar principalmente en medios de comunicación reconocidos, entidades oficiales y personas especialistas en el tema.

Esta entidad también aconseja buscar la misma noticia en distintas fuentes. Si un hecho solo aparece en una página desconocida o en cadenas de chats, lo más recomendable es dudar de su veracidad.

Para los adultos mayores que tienen mayor facilidad para utilizar herramientas tecnológicas, la búsqueda inversa de imágenes puede ser una alternativa útil. Esta herramienta permite rastrear de dónde salió una fotografía y en qué contexto fue utilizada. En esta línea, algunas plataformas de inteligencia artificial pueden ayudar a detectar si una imagen fue alterada digitalmente.

Herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini también pueden servir para confirmar si una publicación es real o no, o incluso para conocer con mayor profundidad las fuentes que existen en internet.

También es importante que las personas de la tercera edad revisen cuidadosamente las direcciones web antes de ingresar a cualquier enlace. Los ciberdelincuentes suelen utilizar páginas con nombres muy parecidos a los de instituciones o empresas reconocidas para engañar a las personas.

Gamboa señaló que el acompañamiento del círculo cercano es fundamental para las personas adultas mayores.





“Es muy importante brindarle el apoyo a las personas adultas mayores para ayudar a buscar herramientas o la veracidad de las noticias que se están dando”, añadió el experto.

Por otra parte, la educación digital también es clave para enfrentar este problema. Comprender mejor cómo funcionan las plataformas tecnológicas y aprender a identificar señales de alerta puede disminuir el riesgo de caer en engaños o fraudes.

