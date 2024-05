¿Cómo llegan los equipos a las semifinales?

Saprissa, Herediano, Alajuelense y San Carlos confirmaron sus boletos a las semifinales del Clausura. Eso sí, los equipos viajaron por diferentes caminos hacia estas instancias.



A continuación, un repaso de cómo lo hicieron.

El invicto morado.

El torneo de los tibaseños ha sido de altos y bajos. No pierde desde enero por el torneo local, pero llega a esta ronda con cuatro victorias en línea.

Vladimir Quesada ha sufrido con las lesiones y su equipo hasta con 10 hombres fuera ha enfrentado partidos, pero esto le ha permitido encontrar jugadores en los que puede confiar, como Gerald Taylor o Douglas Sequeira.

Los tibaseños fueron primeros tras la jornada inicial del certamen, pero en el ínterin cayeron hasta la séptima casilla, para regresar a lo más alto en la 20.

“Estamos enfocados en poder hacer nuestro mejor trabajo y ojalá poder terminar esto en cuatro partidos. Tenemos el derecho de pensar de esa manera”, señaló Vladimir Quesada.

Claramente, el momento de los morados es bueno.

Kendall Waston.

De capa caída.

El viaje de los dirigidos por Pity Altamirano ha sido uno con dos caras. Herediano estuvo en la cima de la tabla 14 fechas, pero al final entra en el segundo lugar.

La eliminación ante el Pachuca por Copa de Campeones de Concacaf marcó un punto de quiebre en el camino. Recordemos que tras las dos caídas (0-5 y 2-1) los rojiamarillos solo ganaron tres, empataron uno y cayeron en tres cotejos.

Esto significó que la ventaja de 12 unidades se desvaneció y terminaron la fase regular cuatro puntos por detrás de Saprissa.

“Nosotros tenemos claro el once, aunque el equipo puede modificar. Estamos tranquilos porque recuperamos jugadores y trataremos de tenerlos a todos atentos. No tengo ninguna duda del once que pondremos para esta semifinal”, dijo ayer el entrenador.

Ilusión con Guima.

“El equipo llega con confianza de que las cosas se están haciendo bien”, dijo Guimaraes.

Y tiene razón el técnico, que no ha perdido desde su llegada a la Liga.

En algún momento se le reclamaba a los erizos que eran muchos empates, pero ojo, llegan a las semifinales con dos triunfos en fila y con goleadas. Un 0-3 ante el Santos y un 5-0 con Guanacasteca.

Lo mostrado este domingo ante los nicoyanos es un síntoma de lo que se vive en el Morera. La afición por primera vez en varios meses confía en el equipo.

La era de Carevic parece estar en el retrovisor y Alajuelense llega en buen momento para esta fase de eliminación.

Alajuelense ante Saprissa

Constancia en zona de clasificación.

El Apertura 2023 dejó a San Carlos en la sexta posición. Con 26 puntos, se quedó lejos de los 37 con los que clasificó Cartaginés. Por esa razón, no muchos apostaban por los de Luis Marín en este Clausura.

En el paso de las fechas, quedó claro que los sancarleños tiene un buen equipo y que Marín tiene claro lo que quiere de ellos.

En zona de clasificación, los Toros del Norte siempre estuvieron. Muchas fechas fueron segundos y por momentos se vieron como la oncena más sólida del certamen.

Al final, San Carlos sella el boleto por gol diferencia y va contra el líder.

La última visita morada al Carlos Ugalde fue un 0-3, pero Marín tiene claro lo que se viene.

“Les faltó Mariano Torres. Los tres de arriba son los que han venido con buen nivel y mostraron lo que son ellos. Tendremos que controlar un jugador y una forma de juego muy ofensiva y agresiva en ataque”, concluyó.