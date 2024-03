¿Cómo identificar un río peligroso para no morir ahogado en esta Semana Santa?

Pero para no ser víctima de una emergencia en un río y no sufrir la pérdida de un familiar o ser querido, hay que tomar una serie de recomendaciones que son las que eventualmente le van a favorecer y poder volver sanos y salvos a casa.

“Cuando se va a visitar un río es importante conocer cómo es el lugar, el terreno, qué tipo de caudal tiene, preguntarle a los lugareños cuál es el comportamiento del río. Si se está con niños no se deben de dejar solos y nadie debe de estar solo. Los niños tienen que estar con el agua a no más de la cintura.

“Se debe de buscar en el río lugares seguros, pozas pequeñas y es muy importante no consumir alcohol porque esto no les permite a las personas reaccionar de forma adecuada ante una eventual emergencia”, comentó Collado.

Uno de los principales factores para que las personas mueran ahogadas en un río es el desconocimiento y no saber dónde se está metiendo. Muchos lo ven como algo recreativo, van sin equipo y se meten en lugares de alto riesgo. Además, muchas personas ingresan y no tienen buena capacidad natatoria y esto genera el fallecimiento.

Consejos para las personas que visitan ríos y que no sufran una emergencia

Es un mito de las personas al decir que "el río crece hasta que trae basura, cuando cambia de coloración y si empieza a subir poco a poco". Existen ríos en Costa Rica donde la cabeza de agua no avisa, ni cambia de color, no trae basura como hojas o palos, sino que la cabeza de agua es abrupta en cuestión de cinco segundos.

No se debe ingresar solo, si está con niños no dejar que se metan a zonas cautelosas, pero se pueden sentar en piedras y en las orillas en zonas calmas.

No hay que utilizar dispositivos de flotabilidad de los que yo no me pueda liberar. Si meto una balsa a un río con algún tipo de caudal y no se tiene conocimiento, puede ser peligroso. Tampoco hay que visitar un río si yo no estoy seguro de cómo es la zona.