¿Cómo ha cambiado la vida de las mujeres en Costa Rica en los últimos 35 años?

Las mujeres tienen cada vez un papel más visible en la sociedad costarricense. Actualmente, 2.599.796 mujeres forman parte de la población del país, y la forma en que eligen vivir ha cambiado significativamente en las últimas décadas (ver video adjunto en la portada).

"Hoy, una mujer no necesariamente vive en unión, está casada o tiene hijos. Hoy tenemos más jefaturas femeninas y más mujeres que posponen el matrimonio o la maternidad, y más mujeres que se dedican a formar una carrera profesional", explicó Natalia Morales, del Programa Estado de la Nación.

Los datos reflejan transformaciones importantes. En el año 2000, el 38% de las mujeres estaba casada; 25 años después, esa proporción disminuyó 10 puntos porcentuales. Además, la edad promedio para contraer matrimonio también aumentó: pasó de 27 años en 2004 a 35 años en 2024.

Otro cambio relevante es la reducción de la maternidad adolescente. Actualmente, la cantidad de madres adolescentes es menos de la mitad en comparación con el inicio del milenio. También ha disminuido el número de hijos por mujer: mientras que en 1990 el promedio era de 3,3 hijos, 34 años después bajó a 1,1.

A inicios de la década de los noventa, menos del 20% eran jefas de hogar. Hoy representan el 44% ,y de 1993 a 2023, su esperanza de vida aumentó en cinco años.

En el ámbito

laboral

, los avances también son notorios. En 1990, solo el 30% de las mujeres participaba en el mercado laboral; un cuarto de siglo después, esa cifra subió al 43%. La brecha salarial con respecto a los hombres también se ha reducido: pasó de 11,60% en 2001 a 7,50% 22 años después.









La

educación

superior es otro indicador de cambio. En el año 2000, el 16% de las mujeres tenía un título universitario; 25 años después, el porcentaje aumentó al 24%.

La participación femenina en la política también ha crecido. En la Asamblea Legislativa entre 1990 y 1994 había solo siete diputadas, mientras que en el próximo periodo habrá 30. Algo similar ocurre en el Poder Ejecutivo: Entre 2014 y 2018, el 40% del gabinete estaba integrado por ministras, mientras que en la administración actual el porcentaje alcanza el 56,5%.



A pesar de estos avances, los investigadores del Programa Estado de la Nación señalan que aún persisten brechas de género. Muchas de ellas están relacionadas con los roles familiares, especialmente con el trabajo doméstico no remunerado y las responsabilidades de cuido dentro de los hogares.