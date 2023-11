¿Cómo evitar incendios con decoración navideña?

“El primero es que la instalación eléctrica esté en perfecto estado y no sobrecargar los circuitos, también es importante que las instalaciones de luces sean de buena calidad y que tengan un sello ULPL que garanticen que fueron probadas y que van a funcionar como dice el fabricante y seguir las recomendaciones, recordar que hay para exteriores y para interiores, es importante no confundirlas y que no estén con materiales combustibles, que sean ojalá LED que generan menos calor”, explicó Allen Moya del Cuerpo de Bomberos.