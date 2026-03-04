¿Cómo está el camino a la Copa Centroamericana para los equipos ticos?

En el Clausura no solo se define el equipo que pierde la categoría y desciende a la Segunda División. En el primer semestre del año también se determinan cuáles equipos sellan boletos para competir en la Copa Centroamericana.

Con la mitad de la fase regular del torneo aún por disputarse, repasamos el panorama de los clubes que podrían jugar el certamen de Concacaf.

Lo primero es que al torneo regional clasifican cuatro equipos de Costa Rica.

¿Y cómo se dividen estos cupos? Uno es para el campeón del Apertura 2025 y otro para el equipo que triunfe en el Clausura.

Los otros dos puestos se otorgan según la posición en la tabla acumulada.

Esto quiere decir que Alajuelense, que alzó la 31 en diciembre, ya tiene su lugar asegurado. En mayo se decidirá el siguiente clasificado.

Si revisamos en este momento la acumulada, vemos que Saprissa y Alajuelense suman 52 unidades, Herediano 45 y Cartaginés 44.

Morados y rojiamarillos cuentan con un partido menos que completarán este miércoles por la noche.

Puntarenas FC, con 35, se encuentra a nueve puntos de los brumosos, por lo que su panorama luce complicado.

Así las cosas, todo parece indicar que los cuatro tradicionales del fútbol nacional llegarían a la Copa Centroamericana; solo queda por definir el orden de clasificación.