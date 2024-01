¿Cómo escoger el bloqueador solar correcto para mis hijos?

Los químicos, como su palabra lo dice, son sustancias que se hacen en un laboratorio, lo positivo que tienen es que, por esa razón, cuentan con una mejor textura y estética; los físicos, por su lado, son más "embarrosos", más blancos y dejan un efecto como de “mimo” que a veces no nos gusta. Conforme ha ido avanzando la ciencia, se ha logrado ir quitando un poco este efecto blanco, pero los físicos no los absorbe la piel, es nada más una crema que va a producir una barrera entre la radiación y la piel, es algo meramente físico.

Entonces, para los niños se recomiendan bloqueadores físicos, que van a tener texturas no tan agradables, pero eso ha ido mejorando mucho, los niños tienen una piel perfecta antes de que desarrollen. Son rosados por lo general. Ya con los adolescentes empezamos a tener problemas porque necesitamos bloqueadores que sean libres de grasa para evitarles el acné y así. Al igual que dicen que sean para niños, estos otros van a decir que son libres de grasa.

Ese número grande que trae la mayoría de los protectores es la protección que tienen contra la radiación ultravioleta B, no me está protegiendo contra nada más, ahora sabemos que tenemos la C, la A; la luz azul, que produce manchas en mujeres; la radiación infrarroja, que produce el calor, también produce daño celular, entonces, estos bloqueadores que andan de ₡25 mil para arriba, traen contra todo.