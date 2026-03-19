Comité de Ética desestima caso de racismo de Jeaustin Campos

El Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) desestimó el caso de presunto racismo en el que se vio involucrado el técnico Jeaustin Campos en el Saprissa en 2023.

Así lo informó el abogado del técnico, Adolfo Hernández mediante una publicación en Facebook.

“Hoy se cierra definitivamente un proceso que, durante mucho tiempo, generó cuestionamientos importantes en torno a la imagen y trayectoria de Jeaustin Campos.

“El Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol ha resuelto la desestimación del caso, poniendo fin al expediente sin que exista sanción ni responsabilidad disciplinaria alguna”, explicó.

Los hechos fueron denunciados en marzo del 2023 por parte del futbolista jamaiquino Javon East acusando al estratega de usar palabras y gestos racistas en su contra.

El estratega fue separado de su cargo y ante esto, la Fedefútbol abrió una investigación en su contra en la que al final en noviembre fue sancionado con seis meses de suspensión y una multa económica equivalente a la suma de 5 mil dólares que meses después fue anulada.

Hernández destacó el trabajo de su grupo de abogados en el caso y de que todo se aclarara.

“Más allá de lo jurídico, este resultado permite dejar claro que nunca existieron elementos suficientes que justificaran mantener un señalamiento de esta naturaleza.

“A lo largo del proceso, Jeaustin mantuvo siempre una posición firme, transparente y coherente, confiando en que las cosas se iban a esclarecer”, puntualizó.

Campos actualmente dirige al Real España de la primera división de Honduras.







