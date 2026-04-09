Comisión de Arbitraje se ilusiona con la posibilidad de ver a otro tico arbitrando en un Mundial

La Comisión de Arbitraje se mostró muy contenta con la posibilidad de que un tico vuelva a dirigir un partido de una Copa del Mundo como central, algo que no ocurre hace 24 años desde Corea y Japón 2002.

Este jueves la FIFA dio a conocer que se designó a Juan Gabriel Calderón como uno de los 52 árbitros centrales que estarán seleccionados para el Mundial 2026.

Precisamente el último en pitar en una Copa del Mundo fue William Mattus, aunque para el 2018 fue seleccionado Ricardo Montero, pero no llegó a ser designado como central en alguno de los partidos.

Además, también estuvo en ese Mundial, Juan Carlos Mora, línea que estuvo en un partido en Rusia 2018, volvió para Catar 2022 y ahora fue designado por tercera ocasión para Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Bueno, estamos muy contentos, en realidad, por el trabajo de Juan Gabriel y Juan Carlos, inicialmente, por su esfuerzo, por su dedicación, por las ganas que le han puesto durante todos estos años de trabajo para alcanzar este, me imagino, sueño para ellos, estoy seguro que es así. Así que es una alegría que nos llena de orgullo a todos”, destacó el presidente de la Comisión de Arbitraje, el chileno Enrique Osses.

Para Osses ambos réferis llevan un gran proceso desde años atrás, de ahí que fueran tomados en cuenta.

“Bueno, los árbitros, para llegar a esta selección de 52 árbitros que van a la Copa del Mundo, tienen que pasar por una serie de filtros técnicos, médicos, físicos, psicológicos, administrativos, es un proceso que dura cuatro años, donde están en constante evaluación, tanto a nivel nacional como internacional, y tienen un seguimiento específico para llegar a esta selección final.

“Por lo tanto, no es un resultado, vamos a decir, inmediato. Es un proceso que ellos han demostrado durante todo este tiempo que tienen las competencias para poder llegar a estas instancias”, destacó el chileno.

Precisamente Osses también estará en el Mundial 2026 pues es uno de los invitados como instructor de árbitros por parte de FIFA.

Calderón, de 38 años y árbitro FIFA desde 2017, recientemente, tuvo participación en los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, en el encuentro entre Tigres y Seattle Sounders.

Por su parte, Mora, de 36 años y árbitro FIFA desde 2015, suma una destacada experiencia, incluyendo su participación como árbitro asistente en Catar 2022.

A nivel regional, Calderón será uno de los tres árbitros centroamericanos presentes en la Copa del Mundo, mientras que Mora formará parte del grupo de cinco árbitros asistentes de la región que dirán presente en la cita mundialista.

Ambos réferis llegarán a su base operativa en Miami el 31 de mayo y estarán a la disposición de FIFA hasta el 20 de julio. Las diversas actividades previas a la competición se celebrarán del lunes 1 de junio al miércoles 10 de junio. Los partidos de la competición se disputarán del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.