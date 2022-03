Comisión de Arbitraje envió directriz a los clubes para agilizar partidos

Con el objetivo de no perder tiempo y de agilizar los juegos del Clausura 2022, la Comisión de Arbitraje envió algunas recomendaciones a los clubes de Primera División.

Una de las principales es que los jugadores no toquen el balón después de que se les pita una falta en contra, esto con el fin de que el juego se reanude lo más rápido posible.

Si un jugador incumple con esta orden, deberá ser amonestado por el árbitro central. Así lo detalló, Randall Poveda, presidente de la Comisión en Teletica Radio.

“Eso es una nueva directriz nuestra. Le dimos cinco directrices a los árbitros y se les envió a los equipos. No es de forma antojadiza, sino basado en las reglas de juego. Si usted comete la falta, el balón no es suyo. Todo jugador que coja el balón, lo rebote o patee, tiene que ser amonestado”, comentó el exárbitro.

Sin embargo, según la denuncia de Randall Azofeifa, volante del Sporting, esa regla no se cumplió en el encuentro de su equipo contra el Deportivo Saprissa.

“La regla es que nadie se ponga en frente del balón, yo cobro rápido, le pega a Mariano, él estira el pie y el árbitro no cobra nada. Yo le dije al árbitro que me explicara la regla porque no entiendo”, señaló el mediocampista.

En el mismo encuentro, José Giacone salió muy molesto con el central Cristian Rodríguez. Incluso, el estratega recibió dos tarjetas amarillas y se fue expulsado al finalizar el compromiso.

“Hay indicadores que me llaman la atención. Hay cosas sencillas que los árbitros recomiendan previo a los partidos, como que ninguno se pare delante de la pelota. Azofeifa quiere jugar rápido, no lo dejan y casi nos hacen el gol. Hay cosas que me parecen muy dudosas del arbitraje”, enfatizó.

La polémica arbitral fue la protagonista en la décima jornada del Clausura 2022, el técnico, Geiner Segura salió sumamente molesto con el accionar de Josué Ugalde.

Lea también Club Sport Cartaginés Geiner Segura explota: “Yo a ese árbitro no lo quiero más pitándole al Cartaginés” El técnico reconoció que tuvieron que perder tiempo por las circunstancias del partido.

El sábado anterior, en el cotejo entre Guadalupe y Herediano, Jafet Soto también alzó la voz en contra el arbitraje.