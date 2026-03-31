Comisión analizará excepciones a vuelos ambulancias nocturnos

Una comisión interinstitucional analiza dar excepciones a la restricción de vuelos ambulancia nocturnos.



Desde octubre de 2025 los vuelos ambulancia nocturnos están restringidos en el país. La medida fue tomada por la Dirección General de Aviación Civil por el riesgo que representa estos vuelos. Una decisión que ha sido cuestionada por sectores médicos.



Uno de los centros médicos que recibía la mayor cantidad de pacientes en vuelos ambulancia era el Hospital de Niños por casos de diversa complejidad.



Actualmente una mesa técnica analiza posibles excepciones a la restrición de vuelos de este tipo.



Así lo indicó Aviación Civil ante la consulta de Telenoticias:hjosp

“Se informa que, en este momento, hay una comisión conformada por la CCSS, Ministerio de Salud, Vigilancia Aérea y la Aviación Civil, para desarrollar un protocolo para coordinar y autorizar de forma excepcional vuelos ambulancia nocturnos, desde aeródromos que cuenten con iluminación.

“Los vuelos ambulancia nocturnos excepcionales, serán coordinados en esta comisión”.

La restricción por ahora solo aplica para vuelos nocturnos, aquellos que son de día se siguen aplicando con regularidad.

