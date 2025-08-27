Comercios y casas son investigados en Cartago tras detectar conexiones ilegales de agua

Denuncias confidenciales permitieron a la Municipalidad de Cartago ubicar conexiones ilegales de agua, tanques y pozos clandestinos en distintas comunidades del cantón.



El alcalde Mario Redondo confirmó a Telenoticias que, tras las inspecciones municipales, se descubrió que negocios como moteles, restaurantes, ventas de electrodomésticos y también viviendas particulares mantenían accesos irregulares al servicio de agua potable (ver video adjunto en la portada).



Para determinar el tipo de líquido almacenado, los funcionarios aplicaron una prueba que consiste en agregar un reactivo: si el agua se torna rosada se confirma que proviene del acueducto municipal y es potable; de lo contrario, corresponde a otra fuente. Con este método se evidenció el uso indebido de agua en varios establecimientos.



Las inspecciones se realizaron en sectores como Cartago centro, Dulce Nombre y San Francisco. Según el alcalde, algunos de los locales clausurados también registraban procesos de cobro judicial y deudas en el pago de patentes.



Redondo explicó que las acciones se llevaron a cabo tras denuncias vecinales recibidas de forma confidencial. Estas se pueden presentar de manera presencial en el municipio o a través del sitio web www.muni-carta.go.cr

