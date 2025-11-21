Comercios están obligados a diferenciar productos nacionales de importados

Los comercios del país están obligados por ley a diferenciar los productos nacionales de los importados, una medida que busca garantizar transparencia para los consumidores y dar herramientas para decidir qué llevar a sus mesas. Así lo recordó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que además mantiene operativos de supervisión en distintos puntos del país.



La exigencia —establecida en la Ley 7472— cobra relevancia en medio de las preocupaciones del sector agrícola (ver video adjunto en la portada).

Productores de papa, cebolla, frijoles e incluso fresas han denunciado un incremento de importaciones que, aseguran, impacta directamente su actividad. Guido Vargas, dirigente agrícola, explicó que este fenómeno se suma al efecto del tipo de cambio, cuyo comportamiento ha significado un rezago que afecta sus costos y competitividad.



El MEIC confirmó que, hasta la fecha, ha recibido al menos 50 denuncias relacionadas con incumplimientos a la obligación de rotular adecuadamente el origen de los productos. Cuando un comercio no cumple con esta normativa, se expone a multas que van desde los 10 hasta los 40 salarios base de una oficinista del Poder Judicial.



Las inspecciones incluyen la verificación directa en góndolas, etiquetas y rótulos, así como revisiones documentales para constatar el origen de lo que se comercializa. La institución insistió en que la responsabilidad de informar recae en los comercios, no en los consumidores.



Por su parte, se buscó la posición del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ente rector de estas materias. No obstante, tras múltiples gestiones y una solicitud formal de respuesta escrita a tres consultas específicas, no se obtuvo contestación.

