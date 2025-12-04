Comercio tico pide a autoridades poner la lupa sobre plataformas Temu y Shein

La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) pidió a las autoridades nacionales poner la lupa sobre las gigantes chinas de comercio electrónico Temu y Shein.

Según la entidad, de la mano con el crecimiento exponencial de estas plataformas en el país también han salido a la luz promociones y ofertas que incumplen con la legislación costarricense.

“Lo que nosotros hemos visto es un crecimiento muy acelerado este tipo de plataformas y eso no debería ser ningún problema, estamos a favor de que el comercio compita en todas las condiciones y que se le ofrezca cada vez mejores precios a los consumidores.

“Lo que nos hemos cuestionado es si estas plataformas están cumpliendo con todas las regulaciones y hemos identificado incumplimientos en algunos temas”, afirmó Ricardo Carvajal, director del Observatorio de Comercio Ilícito de la CCCR.

Entre esos incumplimientos, según Carvajal, están ofertas engañosas como las de poner un límite de tiempo para acceder a un descuento, algo que afirmó es prohibido en el país.

“También productos que en algún momento se venden a un precio y después cambian y entonces le están diciendo al consumidor que tiene un descuento cuando realmente no lo hay. El Ministerio de Economía ha sido muy insistente también con el comercio formal de que ese tipo de ofertas no se pueden dar.

“Hemos visto también temas de propiedad intelectual que se están incumpliendo, productos que son de marca y que llegan falsificados por medio de estas plataformas”, aseveró.

El director insistió que lo se le pide a las autoridades no es imponer nuevas regulaciones, sino más bien cumplir con las actuales para asegurar igualdad de condiciones entre los comercios.

El problema, como reconoce Carvajal, es que estás plataformas no están domiciliadas en el país, por lo que tampoco están sujetas a sanciones, de manera que las soluciones no existen, todavía.

“Eso es algo que estudiaremos y esperamos también el próximo año desarrollar algún estudio que nos permita dar una respuesta mucho más certera. Es un fenómeno que está creciendo apenas en Costa Rica, ha crecido mucho, pero creo que nos falta todavía un camino por recorrer para entender cuál es la solución”, aceptó el director.

En este momento, la Cámara no ha abierto un proceso de diálogo con las autoridades en este sentido, pero sí por la problemática de empresas de paquetería internacional que están evadiendo los controles fiscales.