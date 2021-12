Comercio califica primer día de código QR como una "confusión tremenda"

Una "confusión tremenda": así calificó la Cámara de Comercio de Costa Rica el primer día de implementación voluntaria del código QR.

Teletica.com conversó con Julio Castilla, presidente de la cámara, quien aseguró que recibieron reportes y dudas por parte de sus afiliados, como de los clientes.

"Es una confusión porque la misma Fuerza Pública, municipalidades y algunos inspectores no se ponen de acuerdo de cómo tiene que ser el aforo, si debe haber distanciamiento o no, etc. Hay una confusión tremenda", explicó.

Ellos insisten en que están totalmente de acuerdo con la vacunación, pero no con solicitar el código QR mientras haya personas que aún no estén inmunizadas.

Además, llaman al Gobierno a dialogar y buscar una solución conjunta.

"Nosotros, al Gobierno le hemos dicho que estamos de acuerdo con el tema del QR, pero cuando se garantice que el 100% de la población ha tenido acceso a la vacunación y hoy no nos pueden garantizar eso. Los datos que tiene la Caja es que el 90% tiene la primera dosis y el 70% la segunda, entonces el 100% no ha tenido acceso a ponerse la segunda vacuna", añadió Castilla.



El acceso al código es otro tema que cuestionan, ya que todavía hay personas esperando por su certificado; más que todo los ticos que se vacunaron en el extranjero. Un ejemplo de queja que recibió la Cámara de Comercio es el siguiente:

"Llega una persona y le dice al comercio que se vacunó en Estados Unidos, tiene el carné y le dice al comerciante que cómo no le va a permitir el acceso. Entonces ponen al comerciante entre la espada y la pared, porque la persona si se vacunó, pero no lo puede probar", contó Castilla.

También insisten en que algunas empresas no pueden invertir en un teléfono inteligente para escanear el QR.

De momento, desconocen si la mayoría de negocios lo implementará o no, pero estarán revelando el dato en pocos días.