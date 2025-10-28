¿Comer sano? Para miles de ticos es imposible por alto costo de alimentos

El 14% de los costarricenses no puede costear una dieta balanceada debido al alto costo de los alimentos, según el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Aunque Costa Rica logró salir este año del Mapa del Hambre de la FAO, miles de personas aún enfrentan dificultades para acceder a una alimentación saludable. El informe señala que el valor promedio de una dieta balanceada ronda los 140 dólares por persona al mes, lo que equivale a más de $4,60 diarios para mantener una alimentación equilibrada que incluya proteínas, vegetales y carbohidratos.

La seguridad alimentaria sigue siendo un reto en el país. Aunque la subalimentación se mantiene por debajo del 2,5%, la dificultad para acceder a productos nutritivos limita la calidad de vida y la salud de miles de ciudadanos.

Expertos recomiendan buscar opciones más económicas y destacan que una dieta basada en ingredientes nacionales y accesibles es clave para mejorar la nutrición de la población.