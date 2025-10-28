EN VIVO
¿Comer sano? Para miles de ticos es imposible por alto costo de alimentos

La seguridad alimentaria sigue siendo un reto en el país.

Por Michelle Campos 27 de octubre de 2025, 22:30 PM

El 14% de los costarricenses no puede costear una dieta balanceada debido al alto costo de los alimentos, según el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Aunque Costa Rica logró salir este año del Mapa del Hambre de la FAO, miles de personas aún enfrentan dificultades para acceder a una alimentación saludable. El informe señala que el valor promedio de una dieta balanceada ronda los 140 dólares por persona al mes, lo que equivale a más de $4,60 diarios para mantener una alimentación equilibrada que incluya proteínas, vegetales y carbohidratos.

La seguridad alimentaria sigue siendo un reto en el país. Aunque la subalimentación se mantiene por debajo del 2,5%, la dificultad para acceder a productos nutritivos limita la calidad de vida y la salud de miles de ciudadanos.

Expertos recomiendan buscar opciones más económicas y destacan que una dieta basada en ingredientes nacionales y accesibles es clave para mejorar la nutrición de la población.

