Comedores escolares de zonas vulnerables seguirán abiertos durante vacaciones

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que un total de 132 comedores escolares en zonas de alta vulnerabilidad del país permanecerán abiertos durante el periodo de vacaciones de fin de año, con el objetivo de asegurar el acceso a alimentación para miles de estudiantes.

Según la información oficial, hasta el 13 de febrero de 2026 se brindará el servicio de almuerzo en un horario de 11 a. m. a 1 p. m., siguiendo el menú oficial del Programa de Alimentación y Nutrición del Estudiante.

La medida permitirá atender alrededor de 11 mil personas, principalmente menores que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad social.﻿

La distribución de los comedores activos por provincia es la siguiente: 15 centros en San José, 45 en Alajuela, tres en Cartago, cuatro en Heredia, seis en Guanacaste, 29 en Puntarenas y 27 en Limón.

De acuerdo con el MEP, las regiones con mayores índices de vulnerabilidad concentran un mayor número de comedores habilitados para responder a la demanda alimentaria durante el receso lectivo.

Las autoridades indicaron que la lista de centros educativos beneficiados podría ampliarse en los próximos días, conforme se confirmen nuevas incorporaciones al programa.

Por ello, se recomienda a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales del Ministerio de Educación Pública, donde se actualizará la información sobre los centros que se vayan sumando.