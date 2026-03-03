Combustible, inflación y tipo de cambio: Costa Rica sentirá efectos de conflicto en Medio Oriente

El cierre del estrecho de Ormuz, la arteria marítima por la que circula alrededor del 20% del petróleo mundial, tendrá efectos en diferentes aspectos de la economía costarricense.

Ese es el gran concenso de economistas consultados por Teletica.com, quienes coinciden en que las consecuencias del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán se sentirán muy rápido en el país.

Para empezar, los precios internacionales del petróleo subieron cerca de un 10% apenas este lunes, horas después de que Irán anunciara el bloqueo de ese paso clave paral crudo mundial.

En el caso del gas natural, el aumento ya roza el 25%.

“Si el paso se ve interrumpido, también se ve interrumpida la oferta y con ello se generan presiones al alza en estas importantes materias primas. Esto podría tener un impacto negativo en el comercio internacional debido a que se encarece el transporte y se encarecen también los costos de producción de muchos bienes y servicios.

“En el caso Costa Rica, entonces se nos encarecen las importaciones de combustibles y por tanto podríamos tener en los próximos meses precios más altos en las gasolinas y el diésel. También podríamos tener un precio más alto en las materias primas y en los bienes que importamos debido al mayor costo del transporte y con ello se vería afectado entonces el consumo porque al final tendría que pagar un precio mayor por los bienes y servicios que consumimos internamente”, explicó la economista Roxana Morales, de la Universidad Nacional.

Ese efecto en los hidrocarburos, sin embargo, es apenas el detonante de toda una cadena de insumos que afectará a la economía costarricense, y mundial, con el pasar de los días.

Por ejemplo, con el aumento en los combustibles se dispara también el costo de los transportes y esto afecta a las exportaciones e importaciones de todo el mundo, lo que incidirá directamente en el precio de materias primas, productos terminados y el costo de vida.

“Esos aumentos en los precios de las materias primas van a hacer que nuestra balanza comercial vaya a tener un impacto negativo aumentando el déficit, pero también vamos a ver visto una disminución en nuestras exportaciones, en primer lugar porque se encarece la demanda externa, en segundo lugar porque el país se vuelve menos competitivo y porque vamos a tener un elemento distorsionador en el mercado internacional.

“Vamos a ver también un aumento en las tasas de interés. Las tasas de interés se van a ver afectadas precisamente porque los inversionistas se van a refugiar en bonos de tesoro y también porque las instituciones financieras van a tender a aumentar la tasa de interés de préstamos hacia nuestros países, pero también podría tener un efecto en una paralización de la inversión extranjera”, señaló Carlos Palma, catedrático de la Universidad de Costa Rica.

El impacto en la inflación se traducirá también en una devaluación del colón frente al dólar, que se encarecerá ante las presiones de los mercados mundiales.

“Dependiendo de qué tanto se incremente la demanda de dólares para poder hacer frente al mayor precio de las importaciones esto podría generar más bien presiones a la alza en el tipo de cambio; sin embargo, hay que tener claro que el efecto en Costa Rica no es inmediato, va a depender de qué tanto dure este conflicto y qué tanto dure el cierre del Estrecho de Ormuz”, añadió Morales.

Palma coincidió con que, en este contexto, la única expectativa es que la duración del conflicto no se extienda demasiado y que sus efectos no sean permanentes.

“Esperamos de que este conflicto militar tenga poca duración porque entre más dure este conflicto las consecuencias negativas en la economía nacional y internacional serán mayores y entre más países se involucren en esta situación de guerra también vamos a tener un efecto negativo en nuestras economías”, finalizó.



