Columna de humo por quema en charral afecta visibilidad de conductores en Ruta 27

La quema de un charral en Pavas, San José, provocó una columna de humo que afecta la visibilidad de los conductores que transitan por la Ruta 27.

El incidente ocurre cerca del Residencial del Oeste, unos 600 metros al oeste del peaje de Escazú, en la concurrida carretera que lleva de San José a Puntarenas.

La quema de material se mantiene activa al cierre de esta publicación y es atendida por el Cuerpo de Bomberos, que recibió la alerta a eso de las 11:40 a. m. de este lunes.

Se recomienda precaución para quienes utilizan la vía.