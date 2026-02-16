Colegio revierte prohibición de enaguas tras resolución de Sala Constitucional

Luego de una resolución de la Sala Constitucional, el Colegio Académico de Orientación Tecnológica Omar Salazar, en Turrialba, dio marcha atrás y revirtió la prohibición que había impuesto al uso de enaguas de cara al curso lectivo 2026.



Así lo confirmó el director del centro educativo, Eladio Valencia, ante una consulta de Teletica.com.

"En el pasado noviembre, nos llegó la resolución de la Sala en la que nos indica y ordena permitir que las estudiantes puedan usar enagua como se establece en el Reglamento de Uniformes. Quiero manifestar que somos muy respetuosos de la ley y de la sentencia que emitió la Sala, y que se actuará y acatará como así lo ordena la Sala", indicó el funcionario.



Los magistrados acogieron, el 7 de noviembre pasado, un amparo presentado por un padre de familia en favor de su hija, estudiante de la casa de enseñanza.

A criterio de los altos jueces, el acuerdo del Consejo de Profesores del Omar Salazar de eliminar el uso de la enagua violentó el derecho de imagen de la menor.

Sin embargo, al resolver el amparo, la Sala se pronunció sobre ese caso concreto y lo único que ordenó fue que se le permitiera a esa alumna decidir sobre si usaba enagua o pantalón, en apego a lo estipulado en el Reglamento de Uniformes del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El centro educativo fue más allá y revirtió su decisión original, tomada el 18 de febrero de 2025, pero que iba a entrar en vigencia hasta un año después.