Colegio de Veterinarios: Perros y gatos no transmiten Leishmania infantum

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria hizo un llamado a la población para evitar el abandono, rechazo o maltrato hacia mascotas tras la detección de ocho perros portadores del parásito Leishmania infantum en Costa Rica.

La entidad aclaró que los perros y gatos pueden ser reservorios del parásito, pero no transmiten la enfermedad causada por este parásito, la leishmaniasis visceral. El contagio ocurre únicamente mediante un mosquito vector, similar a enfermedades como el dengue o la chikungunya.

“La población no debe entrar en crisis. Esta enfermedad no se transmite de perro a perro, de perro a gato ni de perro a humano. El vector intermediario es un mosquito que sí puede transmitirla”, explicó Silvia Coto, presidenta del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria.

Según la especialista, la prioridad debe centrarse en la prevención ambiental. Entre las recomendaciones destaca eliminar criaderos de mosquitos, evitar acumulaciones de agua y reforzar la limpieza en zonas propensas a empozamientos, especialmente durante la época lluviosa.

El Colegio indicó que el descubrimiento refleja una respuesta efectiva en vigilancia y diagnóstico mediante búsqueda activa. Además, recordó la importancia de las revisiones veterinarias periódicas como parte de la tenencia responsable de mascotas.

Los perros infectados con Leishmania infantum pueden presentar síntomas como:

Falta de apetito.



Caída de pelaje.



Fiebre.



Decaimiento.



Descama­ción en algunas áreas del cuerpo.



Inflamación de ganglios.



Insuficiencia renal en casos avanzados.

Las autoridades veterinarias señalaron que la incidencia sigue siendo baja, debido a que solo se confirmaron ocho casos en el país. No obstante, recomendaron acudir a un profesional en medicina veterinaria ante cualquier sospecha.