Colegio de Veterinarios de Costa Rica indica qué hacer si ‘therians’ solicitan atención

El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica emitió un comunicado dirigido a sus agremiados para aclarar cómo deben proceder si una persona que se identifica como therian solicita atención en clínicas veterinarias.

“La medicina veterinaria se dedica exclusivamente al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en animales no humanos”, señaló la doctora Silvia Coto, presidenta del Colegio.

Según explicó, “ningún médico veterinario está autorizado ni debe prestar algún tipo de servicio médico a un humano. Hacerlo representaría intrusismo, ejercicio ilegal de la medicina humana y una falta ética”.

El Colegio recordó que la medicina veterinaria se basa en conocimientos específicos de cada especie. “Podemos encontrar enfermedades que afectan a una especie, como el gato, que no necesariamente afectan al perro”, detalló la vocera.

Según señalaron, lo mismo ocurre con los medicamentos: “Algunos pueden ser seguros para una especie, pero no necesariamente para otra”, explicó la presidenta.

Además, advirtieron sobre cuestiones de seguridad: los espacios veterinarios son privados y pueden regular su derecho de admisión.

“Pretender entrar con una máscara o con artefactos que oculten el rostro representa un riesgo severo para la seguridad y la integridad de las personas dentro de estos establecimientos”, señaló la doctora Coto.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la sociedad a mantener la empatía y el respeto hacia todas las personas, pero también a respetar las normas que promueven la convivencia segura.

“Le pedimos a la población consideración, solidaridad y respeto a las normas que promueven la sana convivencia”, concluyó.

Las declaraciones surgen en medio del creciente fenómeno de personas que se autoperciben como animales no humanos, conocido como therian. El término se ha vuelto tendencia en los últimos días, especialmente en Uruguay y Argentina, donde ya se han registrado casos de personas que han solicitado servicios veterinarios.

















