Colegio de Médicos pide reforzar controles sanitarios ante llegada de deportados

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica planteó una inquietud al Poder Ejecutivo, a las autoridades de Salud y Migración: al gremio le preocupan los recientes brotes de sarampión reportados en distintos países, incluidos casos en Estados Unidos.

Los médicos dicen que esta solicitud no debe verse desde una óptica de alarma, sino como una acción preventiva y responsable de salud pública (ver video adjunto).

El presidente del Colegio, el doctor Elliott Garita Jiménez, asegura que "Costa Rica debe mantener una vigilancia epidemiológica rigurosa y oportuna, especialmente en momentos donde existen brotes activos y reaparición de enfermedades en distintas partes del mundo".

De acuerdo con el más reciente informe, a Costa Rica han llegado 95 deportados desde Estados Unidos en cuatro grupos diferentes.